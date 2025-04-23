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В кинопарке «Москино» откроют творческий лагерь для молодежи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столице открыт набор в творческий лагерь «Молодежь Москвы». Смены пройдут с 9 июня по 19 июля в кинопарке «Москино», рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В летнем лагере ребята смогут найти новых друзей и развить свои таланты. Участников ждут встречи с экспертами и практические занятия, кастинги и концерты», — отметила вице-мэр.

Всего в рамках лагеря запланировано шесть смен, их посвятят вокальному, музыкальному и танцевальному искусству, кинематографу и другим направлениям.

Первая пройдет с 9 по 14 июня — начинающие акробаты, циркачи, гимнасты и чирлидеры смогут показать там свое сценическое мастерство и выступить со зрелищными номерами.

Смена с 16 по 21 июня будут посвящена сфере кино и событийной индустрии. Молодежь посетит кастинги и тренинги, узнает, как создавать и продюсировать фильмы, продвигать свои проекты.

С 23 по 28 июня в кинопарке ждут тех, кто любит танцевать, а с 30 июня по 5 июля — увлекающихся импровизацией (для них откроется школа КВН).

С 7 по 12 июля организуют смену для вокалистов и музыкантов.

С 14 по 19 апреля запланирован масштабный фестиваль. Его главное событие — гала-концерт с лучшими номерами выпускников.

Попасть в творческий лагерь могут жители Москвы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются в электронном виде.

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