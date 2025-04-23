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Самозанятым и ИП предложили принять участие в конкурсе «Ты можешь!»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стартовал прием заявок на конкурс «Ты можешь!» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Конкурс организован учреждением «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно с сервисом для размещения объявлений «Авито Услуги».

Участникам конкурса необходимо рассказать о своей продукции или услугах, о том, какую пользу их деятельность приносит обществу, как они планируют развивать свое дело. Заявки принимаются на портале mbm. mos. ru до 12 мая.

Директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев отметил, что компания развивает инструменты и технологии для поддержки и ускорения роста предпринимательства. «Наша цель — внедрять инновации и способствовать созданию благоприятной среды для бизнеса, чтобы каждый предприниматель мог реализовать свой потенциал», — добавил он.

Всего на конкурсе представлено 12 номинаций. Производители одежды, обуви, аксессуаров и украшений могут получить звание «Легкого промышленника». Для предпринимателей, оказывающих услуги курьерской доставки и грузоперевозок, предусмотрена номинация «Телепорт 2025». «Мастером на все руки» признают лучшего специалиста по ремонту и строительству. Также среди номинаций — «Директор впечатлений» (для тех, кто занимается организацией мероприятий), «Почти Пикассо» (для дизайнеров), «Властелин законов и цифр» (для тех, кто оказывает юридические и бухгалтерские услуги), «Спасатель мира» — (услуги в сфере красоты и здоровья), «Кот ученый» (для репетиторов).

Имена победителей назовут в рамках Московской недели предпринимательства.

Конкурс проводится в третий раз: в 2024 году организаторам поступило более 500 заявок от самозанятых и ИП.

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