В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
После детонации боеприпасов в войнской части в семи населенных пунктах Владимирской области проводятся эвакуационные мероприятия. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Эвакуируют жителей из <…> населенных пунктов Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что в Киржаче организовали пункты временного размещения на базе пяти школ и двух домов культуры. Администрация региона также организовала автобусы для перевозки жителей.
Согласно сообщению, группировки пожарных и спасателей наращиваются по указанию главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Детонация боеприпасов произошла вечером 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Предварительно, пострадавших нет. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.