Оверчук обсудил с вице-премьером Лаоса развитие гуманитарного сотрудничества
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел в Москве переговоры с заместителем премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики Салэмсаем Коммаситом. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе правительства России.
«[На встрече] рассмотрены актуальное состояние двусторонней и многосторонней повестки и перспективы укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Лаоса», — уточняется в сообщении на сайте правительства.
Отдельно были рассмотрены вопросы подготовки визита президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию накануне Дня Победы, а также перспективы развития логистики, туризма, энергетики и промышленности.
«Мы заинтересованы в сохранении высокой динамики российско-лаосских отношений на всех уровнях», — подчеркнул Оверчук.
По словам вице-премьера, в 2024 году Лаос внес значительный вклад в укрепление партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Коммаситом развитие экономического сотрудничества. По информации МИД РФ, стороны поговорили о текущем состоянии и перспективах двустороннего взаимодействия с акцентом на практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.