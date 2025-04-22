Захарова опубликовала интервью с оправдывающим киевский режим журналистом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля опубликовала в своем Telegram-канале не вышедшее интервью с журналистом неназванного СМИ. Оно не попало в эфир из-за неподобающего поведения интервьюера, активно защищавшего киевский режим во время беседы.

Как рассказала Захарова, изначально ее диалог с интервьюером шел спокойно. Она дала журналисту комментарий по поводу текущих контактов между Москвой и Вашингтоном.

«Но то, что началось потом, сложно описать адекватно. Журналист <…> принялся сначала аккуратно, а потом всё более активно защищать [президента Украины Владимира] Зеленского и ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.)», — написала представитель МИД РФ.

В частности, по словам Захаровой, интервьюер в ходе беседы активно пытался транслировать уже не раз опровергнутые фейки западных СМИ о действиях Вооруженных сил (ВС) России на украинской территории, а также бездоказательно заявлял о якобы имевших место ударах российской армии по гражданской инфраструктуре.

При этом, как отметила представитель МИД РФ, ее собственные рассказы о зверствах ВСУ в Курской области и о страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны вызвали у журналиста смех.

«Когда уже пошла сера, он призвал меня... «прекратить агрессивную риторику» и «не воспринимать всё так лично», — поделилась Захарова.

Само СМИ, по данным Захаровой, было шокировано поведением журналиста и отказалось выпускать интервью в эфир. Захарова же решила опубликовать беседу по просьбе участника спецоперации, случайно оказавшегося в студии во время записи.

«По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил и защищал нашу страну на СВО, и, так получилось, волею судеб оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это «интервью», — добавила дипломат.