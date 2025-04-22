На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
В Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро (серая ветка) прервано движение поездов, сообщил 22 апреля столичный департамент транспорта.
Уточняется, что поезда не ходят от станции «Серпуховская» до станции «Южная». Москвичей призвали пользоваться другими линиями для выбора маршрута.
«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данным источника «Известий», предварительно, произошло возгорание подвагонного оборудования в результате короткого замыкания во втором вагоне. Огонь на площади один кв.м ликвидировал сам машинист поезд с помощью огнетушителя. Никто не пострадал. Позже в дептрансе сообщили, что движение на серой ветке восстановлено и следует по прежнему графику.
Ранее в этот день движение было перекрыто на участке Калужско-Рижской линии метро. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными. Вскоре департамент транспорта отметил, что движение возобновили после нахождения человека на пути.