Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве и Подмосковье продлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Экономика
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения
Происшествия
В Херсонской области после атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два человека
Мир
Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ
Общество
В Австрии указали на провал санкционной политики ЕС
Мир
Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Мир
В Индии 27 человек погибли при нападении террористов
Мир
Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Происшествия
Космонавт Александр Полещук пострадал при ДТП с такси в Москве
Общество
В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
Общество
В Москве стартовала конференция для блогеров «Блогерконф 2025»
Общество
Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая
Мир
Путин и султан Омана выступили за полный вывод израильских войск из сектора Газа
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Мир
СМИ сообщили о пошлинах США свыше 3000% на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
Происшествия
На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
Общество
Журналист «Известий» выиграл приз Конкурса молодых журналистов-международников

На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро (серая ветка) прервано движение поездов, сообщил 22 апреля столичный департамент транспорта.

Уточняется, что поезда не ходят от станции «Серпуховская» до станции «Южная». Москвичей призвали пользоваться другими линиями для выбора маршрута.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным источника «Известий», предварительно, произошло возгорание подвагонного оборудования в результате короткого замыкания во втором вагоне. Огонь на площади один кв.м ликвидировал сам машинист поезд с помощью огнетушителя. Никто не пострадал. Позже в дептрансе сообщили, что движение на серой ветке восстановлено и следует по прежнему графику.

Новое движение: поезд «Москва-2024» победил в конкурсе промышленного дизайна
За что состав получил награду «Народный выбор»

Ранее в этот день движение было перекрыто на участке Калужско-Рижской линии метро. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными. Вскоре департамент транспорта отметил, что движение возобновили после нахождения человека на пути.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025