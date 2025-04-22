В Эстонии сообщили о прекращении выплат украинцам пособий на аренду жилья

В Эстонии перестанут выплачивать пособие на аренду жилья всем украинцам. Об этом 22 апреля сообщила глава отдела миграции Департамента социального страхования страны Лийс Палоотс.

«Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите», — цитирует ее гостелерадио ERR.

Она уточнила, что это в том числе касается не имеющих сети поддержки в Эстонии и проживающих в госцентрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления.

По словам Плоотс, поддержка украинских беженцев не прекращается, а становится более целенаправленной и устойчивой, уточняет «Газета.ru».

Министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм 13 апреля указала на необходимость лишить особого статуса украинских беженцев в Австрии. По ее словам, в отличие от других просителей убежища украинцы сразу получают все необходимые льготы. По данным издания Exxpress, в Австрии все беженцы с Украины получают социальные льготы, хотя, например, в Венгрии и Словакии помощь получают только приехавшие из регионов активного боевого столкновения.