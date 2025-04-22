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МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения

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Фото: ТАСС/Вероника Зорина
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) США замедлится до 1,8%. Об этом 22 апреля свидетельствует опубликованный на сайте очередной доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики.

«Рост в Соединенных Штатах, как ожидается, замедлится до 1,8% [в 2025 году], что на 0,9 п.п. ниже по сравнению с выводами, которые содержались в январском докладе о перспективах развития мировой экономики», — говорится в документе.

Отмечается, что это демонстрирует более значительную политическую неопределенность, а также напряженность в сфере торговли и ослабленный спрос. Таблицы доклада свидетельствуют, что рост экономики США в 2026 году ожидается на 1,7%, что на 0,4 п.п. ниже январского прогноза.

Авторы документа считают, что рост американского ВВП в 2026 году «на фоне умеренных потребительских расходов» будут тормозить импортные пошлины. Главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша в том числе уточнил, что понижение прогноза приходится на увеличение торговых пошлин США. По его словам, также скорректирован прогноз по инфляции в сторону увеличения — примерно на 1 п.п. с 2%.

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Глава МВФ Кристалина Георгиева 19 апреля сообщила о негативном влиянии торговых пошлин президента США Дональда Трампа на мировую экономику. По ее словам, тарифы привели к снижению темпов роста мировой экономики.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позже, 9 апреля, он приостановил действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Кроме того, Трамп анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля данный показатель достиг 145%.

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