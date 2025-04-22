В Херсонской области после атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два человека
В Херсонской области два человека получили тяжелые ранения после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«ВСУ <...> направили дрон-камикадзе на гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге недалеко от Новой Маячки Алешкинского округа. Водитель и пассажир из Каховки тяжело пострадали и были госпитализированы», — отметил он в своем Telegram-канале.
Также прошедшей ночью в результате обстрела был поврежден автомобиль в гараже в селе Таврия Скадовского района, сам гараж сгорел. Кроме того, из-за обстрелов возник пожар в лесу в Голопристанском округе, добавил Сальдо.
21 апреля в Запорожской области два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Грозовое Васильевского муниципального округа. Люди получили ранения средней степени тяжести, пострадавших доставили в больницы.
До этого, 19 апреля, в Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Как сообщал Сальдо, еще два человека получили ранения. Кроме того, по его словам, боевики ВСУ совершили атаку с помощью дронов на машину скорой помощи на территории Алешкинской ЦРБ.