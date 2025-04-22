Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ

На Западе существуют силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией. Об этом 22 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«На Западе есть еще люди, есть силы и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений и к возрождению духовных начал», — заявил он в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием.

Глава государства подчеркнул, что западная культура основана на христианских началах.

Накануне секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов) сообщил «Известиям» о большом опыте взаимодействия Русской православной церкви (РПЦ) с католической церковью в период понтификата почившего папы римского Франциска. Он уточнил, что особую страницу в сотрудничестве открыла встреча папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года.