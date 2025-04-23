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Эксперт рассказала о росте цен на первичном рынке жилья летом

Эксперт Глазунова: цены на жилье в новостройках этим летом будут расти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Цены на квартиры в новостройках продолжат расти этим летом, поскольку основные факторы удорожания сохраняются: дорожают стройматериалы и кредиты для застройщиков, а дефицит рабочих рук по-прежнему ощущается. Об этом рассказала «Известиям» 23 апреля генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

«Стандартные факторы, приводящие к росту цен, никуда не исчезли: строительные материалы и проектное финансирование дорожают, по-прежнему наблюдается острый дефицит рабочей силы. Также нужно принимать во внимание, что застройщики традиционно поднимают цены с увеличением стадии строительной готовности. Поэтому квартиры продолжат дорожать — предпосылок для снижения их стоимости нет», — объяснила специалист.

По ее словам, не все сегменты рынка будут затронуты в равной степени. В некоторых проектах всё еще можно обнаружить скидки, особенно в жилых комплексах, которые близки к завершению строительства, но имеют значительное количество нераспроданных объектов.

«В отдельных проектах всё же можно и сегодня обнаружить большие скидки, как правило, это в ЖК, которые в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Однако там в продаже по ряду причин осталось много лотов. Чтобы хоть как-то наполнить эскроу-счета, девелоперы вынуждены демпинговать», — сказала Глазунова.

Она добавила, что ситуация может измениться после заседания Центробанка 25 апреля, где будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. Решение регулятора повлияет на ипотечные ставки и, как следствие, на спрос на жилье.

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Ранее, 20 апреля, «Известия» ознакомились с исследованием аналитиков компании ГК «Развитие», где сообщалось о росте спроса на рынке аренды недвижимости. По мнению специалистов, российский арендный рынок испытывает рост активности: спрос на наем жилых помещений продолжает повышаться, как и суммы, которые рантье запрашивают с арендаторов. Но многие россияне всё так же предпочитают не покупать жилье и ждать смены экономической ситуации в съемных квартирах

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