Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Президент России Владимир Путин 22 апреля встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием. Во время встречи он отметил вклад Сербской православной церкви (СПЦ) в укрепление отношений между РФ и Сербией.
«Знаю, что Православная Церковь Сербская вносит существенный вклад в укреплении отношений между нашими народами», — сказал Путин.
Российский лидер назвал отношения между странами «самыми теплыми» и «самыми близкими».
В ходе встречи Путин также заявил, что ждет президента Сербии Александра Вучича на параде Победы 9 мая в Москве.
Ранее, 19 апреля, Вучич сообщал, что надеется на переговоры с Путиным 9 мая в Москве. Как указал глава Сербии, обсуждения будут посвящены всему, в том числе газу и нефти.