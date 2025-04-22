В Австрии указали на провал санкционной политики ЕС

Евросоюз (ЕС) после принятия 16-го пакета антироссийских санкций ослабил себя вместо того, что оказать давление на Россию. Об этом 22 апреля сообщило австрийское издание Exxpress.

«То, что задумывалось как политический сигнал против [президента России Владимира] Путина, оборачивается для Европы автоголом — и, как ни странно, усиливает Китай», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за запрета в ЕС российского алюминия возник риск масштабного спада производства, сокращения рабочих мест и перехода на более дорогие источники сырья. Уточняется, что в Австрии ВВП может сократиться на 0,4%.

В публикации сообщается, что такая ситуация оказалась выгодна Китаю, который сможет закупать российский алюминий по выгодным ценам. Впоследствии товары из переработанного в КНР алюминия будут поставляться в Европу по более высокой стоимости.

Exxpress подчеркивает, что, вместо того чтобы ослабить Россию экономически, для Китая формируется новый рынок сбыта, а Европа проигрывает именно там, где она и так слаба: в промышленной конкурентоспособности.

24 февраля первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что с принятием 16-го пакета санкций ЕС наращивает темпы сворачивания своей экономики. Он уточнил, что с введением новых ограничений сильнее всего страдает именно Европа.

Тогда же главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. Он включает запрет 13 банкам доступ к системе SWIFT. Также вводятся ограничения на импорт хрома, некоторых химических веществ и на обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов.