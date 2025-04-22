Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Россия и США обсуждают ситуацию вокруг Украины серьезно и обстоятельно. Об этом 22 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
«Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе», — сказал помощник президента.
Однако, по словам Ушакова, еще рано говорить о достижении какого-либо результата.
Ранее в этот день Ушаков рассказал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. При этом помощник российского лидера не уточнил день, в который Уиткофф планирует приехать.