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В Госдуме назвали главный интерес Трампа в диалоге с Россией

Депутат ГД Кирьянов: Трамп хочет сотрудничать с РФ для победы в торговой войне
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Для президента США Дональда Трампа в вопросе экономического сотрудничества с Россией важны балансировка мировой экономики и те преимущества в торговой войне, которые дает диалог с РФ. Такое мнение депутат Госдумы Артем Кирьянов высказал во вторник, 22 апреля.

Он напомнил, что внешнеторговый баланс России всегда отличался «некоторой скромностью», отметив, что основные торговые партнеры страны всегда находились близко территориально — в Евросоюзе (ЕС) и Юго-Восточной Азии.

Для Трампа важна балансировка мировой экономики. И сегодня мы видим такой вот четырехугольник, если можно так назвать: США, Китай, ЕС и Россия. В этом смысле для Трампа важно, чтобы в торговой войне он мог воспользоваться теми преимуществами, которые дает ему диалог с Россией», — пояснил парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По словам Кирьянова, вопрос состоит далеко не во взаимной торговле с Соединенными Штатами и двусторонних отношениях — Россия может предложить США помимо природных ресурсов высокие технологии и IT, логистические решения, взаимодействие с арабским миром, с Китаем и Евросоюзом.

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Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Трамп хочет наладить отношения с Россией из-за ее природных богатств, передает RT. По его словам, американский лидер стремится нормализовать диалог между Москвой и Вашингтоном не только ради общемировой безопасности.

4 апреля доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил в беседе с «Известиями», что взаимодействие России с США в области редкоземельных металлов (РЗМ) может стать важным шагом к расширению экономического партнерства между двумя странами.

6 апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что главной целью его недавних переговоров в Вашингтоне стало возобновление российско-американских отношений, с акцентом на развитие сотрудничества в экономической и инвестиционной областях, передает НСН.

По его словам, стороны рассмотрели множество возможных совместных проектов, включая инвестиции в добычу редкоземельных металлов, освоение Арктики и развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ).

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