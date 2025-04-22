Золоту — медаль

За последний год цена на золото регулярно обновляла рекордные уровни, показав максимальный прирост за последние 15 лет. Стоимость этого металла выросла более чем на 25%, обогнав по доходности, например, широкий рынок акций США — индекс S&P500.

22 апреля драгметалл обновил очередной максимум, превысив $3,5 тыс. за тройскую унцию. Стоит ли сейчас вкладываться в этот актив? Для того чтобы прогнозировать его динамику, стоит разобраться в причинах такого впечатляющего движения.

Во-первых, это рост геополитической напряженности. Конфликт на Ближнем Востоке, неопределенность в отношении политики Трампа, торговые противостояния и риски замедления мировой экономики приводят к спросу на такие защитные активы, как золото.

Например, физические запасы желтого металла в США удвоились с начала года на фоне опасений по поводу введения импортных пошлин. Стоит отметить и приток средств в золотые ETF (аналоги российских ПИФ) — в поисках «тихой гавани» инвесторы направили туда более $21 млрд по итогам I квартала, а это рекорд с 2020 года.

Вторая причина резкого роста стоимости золота — высокий устойчивый спрос со стороны мировых центробанков. Процесс деглобализации и дедолларизации уже несколько лет сопровождается рекордными покупками драгметалла (более 1 тыс. т в год). Для диверсификации вложений регуляторы с высокой вероятностью продолжат наращивать объем драгоценного металла в своих резервах.

Третий фактор — ожидание смягчения денежно-кредитной политики в США. Для того чтобы купировать риски рецессии, ФРС может начать снижать ставку по федеральным фондам ускоренными темпами. То есть покупать гособлигации Америки будет уже не так выгодно, и деньги хлынут в другие активы, в том числе в золото. В сочетании с потенциальным ростом инфляции такой сценарий может привести к продолжению ралли цен.

Растущий тренд продолжится в ближайшие кварталы. Факторы, способствующие увеличению спроса на золото, могут стать еще более значимыми в среднесрочной перспективе. В периоды высокой неопределенности и волатильности на финансовых рынках, инвесторы ищут способы сохранить капитал и «переждать бурю» в защитных активах.

Тем не менее с технической точки зрения рынок золота выглядит сильно перекупленным. Нельзя исключать локальную коррекцию до уровней поддержки $2850–2900 за унцию, прежде чем цена устремится к новым рекордам.

На золоте можно заработать. На российском рынке оно доступно инвестору в разных формах: слитки, монеты, обезличенные металлические счета, БПИФы, контракты GLDRUB на валютной секции Мосбиржи. Каждая из этих форм имеет свои преимущества и недостатки, с которыми нужно ознакомиться заранее перед принятием решения.

Cлитки и монеты: доступны не во всех городах, а также требуют бережного ухода. Зато такая форма актива является универсальным имуществом, не зависящим от инфраструктуры финансовой системы.

Оформление обезличенного металлического счета возможно в большинстве крупных банков, это не требует совершения биржевых операций. При этом комиссии и спреды (разница между ценой покупки и продажи) могут достигать 10–15% от суммы сделки.

Инвестирование в золото на брокерском счете — например, в связанные с драгметаллом компании — доступно с минимальными издержками и спредами, однако требует определенных навыков биржевой торговли.

При принятии решения о добавлении этого драгметалла в портфель инвестору стоит взвешенно подойти к оценке рисков. Несмотря на предпосылки к продолжению ралли на рынке золота, в отдельные периоды возможны значительные колебания цен.

Автор — руководитель направления Управления инвестиций «СберСтрахования»

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