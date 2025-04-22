Путин заявил, что РФ хочет провести совместный саммит с арабскими странами
РФ планирует провести в текущем году саммит «Россия – Лига арабских государств (ЛАГ)» с участием арабских стран. Об этом 22 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе встречи в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
По словам главы государства, тему саммита уже обсуждается на уровне министерств иностранных дел.
«Конечно, по линии министерства иностранных дел информация проходила наверняка. Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают», — заявил Путин.
В ходе беседы президент также пригласил оманского коллегу принять участие в мероприятии, добавляет «Газета.Ru».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что саммит «Россия – Лига арабских государств (ЛАГ)» состоится осенью. Его точные сроки назовут дополнительно. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эта встреча будет очень представительным и важным мероприятием.