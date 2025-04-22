Путин и султан Омана выступили за полный вывод израильских войск из сектора Газа
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид в ходе переговоров 22 апреля выразили беспокойство по поводу ситуации в секторе Газа и выступили за полный вывод войск Израиля с оккупированных палестинских территорий.
«Оба лидера <…> отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий», — говорится в совместном заявлении по итогам визита султана Омана, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что президент РФ и оманский правитель также подтвердили свою поддержку международных усилий по достижению прекращения огня, обеспечению поставок гуманитарной помощи и возвращению временно перемещенных лиц.
Помимо прочего, стороны отметили необходимость достичь справедливого урегулирования палестинского вопроса с учетом интересов народа Палестины и на основе принципа «два государства для двух народов».
Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров лидеры государств обсудили вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана. В частности, по его словам, стороны затронули ход переговоров иранских и американских представителей.
Также на встрече в узком составе Путин отметил, что Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества по различным направлениям. По его словам, это касается сферы логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. В том числе российский президент отметил, что Москва рассчитывает на дополнительные шаги в энергетическом сотрудничестве.