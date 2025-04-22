СМИ сообщили о пошлинах США свыше 3000% на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
США вводят пошлины до 3521% на солнечные панели из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Об этом 22 апреля сообщило агентство Bloomberg.
«США установили новые пошлины в размере 3521% на импорт солнечной энергии из четырех стран Юго-Восточной Азии, что обеспечило выигрыш для отечественных производителей [США] и усилило встречные ветры, уже угрожающие развитию возобновляемой энергетики страны», — написано в материале.
Уточняется, что пошлины ударят и по американским компаниям в сфере возобновляемой энергетики, которые полагались на недорогие зарубежные поставки.
По данным BloombergNEF, в 2024 году США импортировали оборудование для солнечной энергетики на сумму $12,9 млрд из четырех стран, на которые будут распространяться новые пошлины. Это составляет около 77% от общего объема импорта солнечных модулей в Соединенные Штаты.
До этого, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия пошлин, введенных для ряда стран на 90 дней. Глава государства также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.
Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил в феврале «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров, приведут к росту потребительских цен в самих США.