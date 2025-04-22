Прокуратура направила в Верховный суд ДНР дело в отношении наемника из Грузии
Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в республиканский Верховный суд уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Грузии Алексея Пицхелаури, который участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 апреля сообщается на сайте ведомства.
«Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). <...> Пицхелаури объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.
Установлено, что гражданин Грузии прибыл на Украину в марте 2022 года. В дальнейшем он добровольно вступил в Интернациональный легион. Отмечается, что наемнику выдали огнетрельное оружие, боеприпасы, спецснаряжение, форму и другие средства для обеспечения жизнедеятельности.
По данным прокуратуры, фигурант воевал против российской армии в период с ноября 2022-го по январь текущего года в составе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уточняется, что за участие в боевых действиях он получил вознараждение в размере более 2,7 млн рублей.
18 апреля Верховный суд ДНР заочно приговорил более чем к 14 годам лишения свободы наемника из Великобритании Джозефа Филипа Макдональда, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что по прибытии на Украину он в качестве наемника вступил в первый пехотный батальон «Волкодав» Интернационального легиона. Отмечалось, что за участие в боях против российской армии он получил более 2,1 млн рублей.