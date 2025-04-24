Новолуние в апреле 2025 года: наступает неблагоприятный день

Новолуние — это особая фаза лунного цикла, с которой астрологи традиционно связывают перезагрузку, обновление и старт жизненных процессов. В этот период Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой, поэтому создается впечатление, что спутник временно исчезает с ночного неба. Ближайшее новолуние наступит 27 апреля в земном знаке Тельца. По словам астрологов, в эту лунную фазу многие почувствуют ухудшение самочувствия и усиление депрессивных состояний. Вместе с тем новая Луна создаст благоприятные условия для решения важных вопросов, обретения внутреннего баланса и формирования долгосрочных перспектив. Когда наступит полнолуние в апреле 2025 года, к чему стоит готовиться и чего избегать, — в материале «Известий».

Новолуние в апреле 2025: что известно

Новолуние — это одна из фаз Луны, при которой спутник находится между Землей и Солнцем практически на одной линии. Новую Луну почти невозможно заметить на небе, поскольку ее освещенная сторона обращена к Солнцу, а темная часть — к Земле. Иногда перед новолунием или после него можно заметить слабое свечение вокруг лунного диска, называемое пепельным светом. Это редкое явление возникает за счет отражения солнечного света, рассеянного Землей и возвращенного Луной.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кроме того, только в период новолуния с Земли можно наблюдать солнечное затмение. В этот момент Луна также оказывается между Землей и Солнцем и может закрыть солнечный диск, полностью или частично заслонив его. Солнечное затмение случается не при каждом новолунии, поскольку орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов к плоскости орбиты Земли (эклиптике), и спутник чаще всего проходит выше или ниже небесного светила с точки зрения наблюдателя на Земле.

Чтобы произошло солнечное затмение, новолуние должно совпасть с прохождением Луны через узлы ее орбиты — точки пересечения орбиты спутника Земли с плоскостью эклиптики. Эти периоды называются сезонами затмений и происходят примерно два раза в год с интервалом около шести месяцев. Первый коридор затмений уже завершился, а второй раз частичное солнечное затмение ожидается 21 сентября 2025 года. Оно будет видно в южной части Тихого океана, включая Новую Зеландию и часть Антарктиды, а также в Австралии и Антарктиде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новолуние происходит примерно раз в 29,5 дней — столько составляет период обращения Луны вокруг Земли, который принято называть лунным или синодическим месяцем. За один год происходит около 12 новолуний, которые в течение этого периода постепенно смещаются по зодиакальным созвездиям. В 2025 году фазы новолуния пройдут в следующих датах и знаках:

— 27 апреля — Телец;

— 27 мая — Близнецы;

— 25 июня — Рак;

— 24 июля — Рак;

— 23 августа — Дева;

— 21 сентября — Дева;

— 21 октября — Весы;

— 20 ноября — Скорпион;

— 20 декабря — Козерог.

Ближайшая фаза новолуния начнется 27 апреля в 22:31 по московскому времени. Поскольку Луна в этой фазе находится очень близко к Солнцу на небесной сфере, разглядеть ее будет практически невозможно . Всё, что можно увидеть на небе в это время, — темное пятно, неотличимое невооруженным глазом. Новолуние — это явление одних суток. Следующая фаза — растущая Луна — начнется уже 28 апреля.

27 апреля спутник Земли окажется в зоне зодиакального созвездия Телец — устойчивом и чувственном земном знаке, покровительствуемом Венерой , богиней любви, красоты и плодородия. Он символизирует стойкость, практичность и связь с землей, поэтому этот период идеально подходит для укрепления основ в жизни — в отношениях, финансах, творчестве и быту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению астрологов, новолуние в Тельце призывает не просто мечтать, а укореняться, то есть создавать намерения, способные выдержать перемены и дать стабильный рост на долгие месяцы. Земной знак усиливает решимость, трудолюбие и целеустремленность. Поэтому новолуние также станет подходящим моментом для новых начинаний.

Новолуние 27 апреля 2025 года: прогноз астрологов

Современная наука отрицает связь между фазами Луны и состоянием здоровья человека из-за отсутствия убедительных доказательств. Однако последователи астрологии уверяют, что фазы Луны способны влиять на психологическое и физическое здоровье людей. По их мнению, человек, состоящий на 80% из воды, подвергается гравитационным силам спутника Земли, подобно океанам и морям. Такое воздействие приводит к сдвигу водного баланса и изменению динамики жидкости в организме, что отражается на самочувствии человека. Считается, что новолуние совпадает с так называемым «биологическим приливом» и дает мощный приток энергии.

Астрологи советуют использовать этот период для планирования, укрепления здоровья, начала новых проектов, связанных с материальной стабильностью. В новолуние не рекомендуется проводить хирургические операции и сложные косметологические процедуры, так как результат будет непредсказуем. 27 апреля 2025 года может стать одновременно и благоприятным, и неблагоприятным днем. Всё зависит от того, как человек распорядится своей внутренней энергией, ведь новая Луна символизирует «обнуление» старого и закладку нового, считают астрологи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С точки зрения лунного календаря, апрельское новолуние — это 29-й лунный день, который считается неблагоприятным из-за пониженного жизненного тонуса и повышенной вероятности депрессий и обманов. Вместе с тем Луна будет находиться в созвездии Тельца, который провоцирует энергетический всплеск, сопровождающийся нервным возбуждением, раздражительностью, нестабильным сном и эмоциональными перегрузками .

Астрологи советуют избегать в этот день резких движений: не вступать в конфликты, не принимать импульсивных решений, не перегружать организм. В период новолуния рекомендуется заниматься только неотложными делами и по возможности избегать стрессов.

В то же время Телец дает и положительные импульсы. Этот знак склонен к созиданию, аккуратности, бережливости и настойчивости. Поэтому 27 апреля может стать хорошим днем для планирования будущего, медитаций, занятий спортом и отказа от вредных привычек. В этот день рекомендуется уделить повышенное внимание своему телу и пространству вокруг: организовать уборку, привести в порядок режим питания и сна.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Энергетика 27 апреля будет стабильной, но напряженной. Земная стихия потребует от всех представителей знаков зодиака здравомыслия, терпения и конкретных действий. Однако, согласно гороскопу, каждый ощутит влияние новолуния по-разному.

Овен

Новая Луна заставит пересмотреть финансовые привычки и подход к тратам. День подходит для построения бюджета и работы над внутренней стабильностью . Импульсивность — враг Овна в этот период, поэтому важно тщательно обдумывать каждое решение.

Телец

Для Тельцов новолуние станет благоприятным периодом для закладки целей и реализации перемен, касающихся имиджа, карьеры и здоровья . Энергия дня будет способствовать усилению личности, но важно не поддаться лени.

Близнецы

У представителей воздушной стихии 27 апреля возможны резкие эмоциональные колебания, беспокойный сон, сильная утомляемость . В этот день вам важно уединиться, навести порядок в мыслях, завершить старые внутренние конфликты. Это неподходящее время для публичной активности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рак

Новолуние принесет перезагрузку в сфере общения, дружбы и отношений. Ракам стоит подумать, с кем они идут по жизни, и есть ли в окружении поддержка. Хорошее время для начала новых проектов, связанных с благотворительностью.

Лев

Момент важен для карьеры и социальной реализации. Новолуние закладывает основу для долгосрочных изменений в работе . Возможно вам предложат повышение. Главное — думать стратегически и не рисковать, если есть сомнения.

Дева

Для Дев апрельское новолуние — это шанс обновить мировоззрение. Хорошо планировать поездки, обучение, развитие новых навыков . Возможен философский кризис или переосмысление жизненных ориентиров. День подходит для чтения, уединения и духовных практик.

Весы

Энергия дня направлена на внутреннюю трансформацию. Важно не избегать острых тем, особенно в отношениях. Возможны эмоциональные качели, ревность, обострение страхов . День подходит для терапии, работы над собой, медитации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Скорпион

Новолуние даст старт развитию новых отношений или подтолкнет к завершению старых ненужных коммуникаций. Будьте честны и внимательны к словам . Также важно найти время на отдых и прислушаться к потребностям своего организма.

Стрелец

Новолуние активизирует тему здоровья и работы. Подходит для установления новых полезных привычек, режима сна, переустройства дома и рабочего пространства . Важно избегать чрезмерной нагрузки. День требует сосредоточенности и практичности.

Козерог

Энергия Тельца подарит мощный прилив вдохновения. Козероги остро ощутят потребность в самовыражении и романтике. Возможны неожиданности перемены в отношениях с родственниками. Хороший день для занятий искусством.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Водолей

День будет связан с решением вопросов, касающихся смены места жительства, приобретения или продажи недвижимости . Возможно вам придется налаживать отношения со старшими родственниками. Период подходит для уединения в домашней обстановке.

Рыбы

27 апреля Рыбам стоит быть особенно внимательными к словам — как своим, так и чужим. Возможны важные встречи, обучение, оформление документов. Не стоит доверять слухам — лучше всё перепроверять, чтобы не стать жертвой обмана или мошеннических махинаций.

В целом, новолуние 27 апреля 2025 года — это подходящий период для налаживания гармонии с собой и миром, а также для реализации обдуманных и просчитанных планов. Чтобы день прошел удачно, важно избегать ссор и конфликтов, проявляя к своему окружению понимание, терпение и доброту.