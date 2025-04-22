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Депутаты подрались в парламенте Армении при вопросе о геноциде армян

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Фото: TASS/AP/Sergei Grits
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В парламенте Армении началась драка депутатов правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Армения», после того как один из парламентариев на заседании 22 апреля предложил ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.

Перед тем как началась потасовка, спикер парламента Ален Симонян сделал критические замечания в адрес оппозиционеров из партии «Дашнакцутюн», входящей во фракцию «Армения». Предложение представить законопроект о введении уголовной ответственности исходило от представителя партии Арцвика Минасяна.

После спикер объявил 20-минутный перерыв. В настоящее время депутаты уже продолжили работу в спокойной обстановке.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил позицию главы МИД страны Арарата Мирзояна по вопросу признания геноцида армян, уточняет «Газета.Ru». В интервью «Общественному радио Армении» политик заявил, что международное признание геноцида армян не является нынешним внешнеполитическим приоритетом парламента.

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4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый ранее парламентом закон о начале процесса вступления республики в состав Евросоюза (ЕС). В агентстве «Sputnik Армения» уточнили, что закон подразумевает начало процесса подготовки к вхождению Армении в состав ЕС.

До этого, 26 марта, парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. За принятие документа проголосовали 64 депутата, семь высказались против.

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