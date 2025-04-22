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Журналист «Известий» выиграл приз Конкурса молодых журналистов-международников

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Фото: РСМД
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Материал журналиста «Известий» Дмитрия Лару «Корейские сценарии: чем отличается КНДР для иностранцев и для обычных граждан» был признан лучшим репортажем по международной проблематике на Конкурсе молодых журналистов-международников. Церемония награждения победителей прошла 22 апреля в конференц-зале Российского совета по международным делам (РСМД).

Как указывает ТАСС, для участия в соревновании было отобрано 67 заявок. По словам президента РСМД Игоря Иванова, в своих работах конкурсанты рассматривали «сложные темы», в рамках которых провели глубокий анализ.

В номинации «Лучшая аналитическая статья по международной проблематике» победу одержал Иван Кузьмин со своей работой «Двуликий Янус. Экспорт немецких вооружений странам Саудовской коалиции».

Дмитрий Попов занял первое место по направлению «Лучшее интервью по международной проблематике». В рамках него он поговорил с экспертом РСМД и дискуссионного клуба «Валдай» Алексеем Чихачевым. В ходе беседы они рассмотрели тему парламентских выборов во Франции.

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