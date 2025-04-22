Лавров обсудил с вице-премьером Лаоса развитие экономического сотрудничества

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем премьер-министра Лаоса Салемсаем Коммаситом. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По информации МИД РФ, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия с акцентом на практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам региональной и глобальной повестки дня», — уточнили в Telegram-канале МИД РФ.

Также подчеркивается, что встреча состоялась в дружественной и доверительной атмосфере, традиционной для российско-лаосских отношений.

Лавров 18 апреля в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи обсудил вопросы международной повестки дня, а также торгово-экономические связи. Он добавил, что Россия поддерживает стремление США и Ирана к достижению соглашений по иранской ядерной программе и готова помочь в переговорах между странами.