Командующий ВС Латвии допустил введение обязательного призыва женщин в армию

Женщин могут начать привлекать к участию в обязательном призыве на службу в силы государственной обороны (СГО) Латвии. Об этом 22 апреля сообщил командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс.

«В какой-то момент нам, возможно, придется вернуться и к гендерному вопросу — участию женщин в обязательном призыве», — цитирует его портал Delfi.

По его словам, Латвия планирует ежегодно обучать 4 тыс. солдат. При этом Пуданс уточнил, что для достижения соответствующего показателя по некоторым специальностям придется снизить требования к состоянию здоровья.

Уточняется, что закон об СГО предусматривает обязанность граждан Латвии мужского пола пройти службу в течение года после достижения 18 лет либо через год после окончания высшего учебного заведения, но не позднее 24 лет. При этом отмечается, что мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут служить в СГО на добровольной основе.

Согласно публикации, из-за недобора достаточного количества призывников 26 ноября минувшего года в Вооруженные силы Латвии впервые провели призыв по принципу случайного отбора.

Латвия не единственная страна Европы, в которой говорят о необходимости возвращения или реформирования призывной системы. Член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен в беседе с «Известиями» 6 марта сообщил о возможности перехода к срочной службе в Германии. При этом он уточнил, что в ближайшие месяцы этого не произойдет. По его словам, процедура может занять минимум два года.