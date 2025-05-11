«Вдвое за 10 лет»: врач рассказала о росте случаев сахарного диабета у детей

В России растет число детей с сахарным диабетом: за 10 лет оно увеличилось вдвое. Впрочем, во многом рост объясняется улучшением диагностики, которая позволяет выявить болезнь на ранних стадиях. «Известия» выяснили, как современные технологии позволяют контролировать и лечить опасное заболевание и по каким симптомам можно заподозрить его у ребенка.

Рост заболеваемости

В России растет число детей с сахарным диабетом первого типа. За последние 10 лет оно увеличилось в два раза, рассказала в беседе с «Известиями» заведующая эндокринологическим отделением Российской детской клинической больницы (РДКБ), кандидат медицинских наук Елена Демина.

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В 2014 году диабет был диагностирован у 32 тыс. детей, а в 2024-м — уже более чем у 61 тыс. Всего, по последним данным, сахарный диабет первого типа в России выявлен у 300 тыс. человек. Заболевание признано социально значимым, после установления диагноза дети имеют возможность оформить инвалидность без необходимости переосвидетельствования до 18 лет.

По мнению врача, рост заболеваемости прежде всего связан с улучшением качества диагностики на ранних стадиях. Еще несколько лет назад ее уровень был значительно ниже, и пациентам приходилось прокалывать пальцы для измерения уровня глюкозы в крови от шести до восьми раз за день. Однако сейчас на российском рынке произошел заметный прорыв, который изменил подход к лечению.

— Сахарный диабет первого типа — неизлечимая болезнь. Но появились эффективные инструменты, позволяющие значительно улучшить качество жизни больных детей и взрослых. Технологии делают процесс контроля глюкозы в крови проще и эффективнее, — отмечает Демина.

Диабет у детей

Диабет первого типа — это тяжелое аутоиммунное заболевание, рассказывает заведующая эндокринологическим отделением РДКБ. Оно возникает, когда иммунная система человека разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Этот белок нужен клеткам, чтобы они могли усваивать сахар из пищи. Без инсулина уровень сахара в крови повышается до опасного для жизни уровня. Потому такие люди на протяжении всей жизни вынуждены делать себе инъекции.

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Причины возникновения диабета до конца не выяснены, но считается, что к нему приводит сочетание генетических и иммунологических факторов. К таковым относятся семейный анамнез и некоторые заболевания. Современная медицина относит к ним вирус Коксаки, паротит, краснуху и цитамегаловирус. Эти инфекции могут стимулировать иммунную систему к атаке на поджелудочную железу или непосредственно повреждать бета-клетки.

У детей заболевание обычно диагностируют в возрасте до 14 лет, но иногда выявляется позже. Как и взрослые, они жалуются на типичные симптомы: постоянное чувство голода и жажды, сильную слабость, утомляемость, частое мочеиспускание. При появлении этих жалоб следует сразу обратиться к врачу.

Прорыв на рынке

В последние годы на российском рынке наметился значительный прогресс, в результате чего изменился подход к лечению сахарного диабета. Диагностировать и контролировать болезнь стало легче, рассказывает «Известиям» Елена Демина. Прорыв в исследованиях произошел благодаря появлению систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Они измеряют уровень глюкозы в подкожной жидкости человека каждые 1–5 минут. Миниатюрные датчики крепятся на тело (чаще всего на плечо или живот) и передают данные на смартфон пациента, избавляя его от постоянной необходимости делать проколы пальца.

Фото: TASS/DPA/Rolf Vennenbernd

При этом доступны как системы с одноразовым датчиком, так и модели с многоразовыми трансмиттерами. Некоторые устройства требуют калибровки (введения показаний с глюкометра), другие работают без нее. Такой мониторинг позволяет врачам получать полную картину динамики гликемии и более точно корректировать лечение за счет наглядных графиков.

— СНМГ играют ключевую роль в коррекции инсулинотерапии при диабете первого типа: они отслеживают не только уровень глюкозы, но и тенденцию его изменения. Предупреждающие сигналы о повышении или снижении глюкозы помогают избежать опасности гипер- и гипогликемии, — поясняет Елена Демина.

Перед использованием устройств врач рекомендует убедиться в их надежности: проверить, прошли ли они клинические испытания.

— Ввозимые на рынок из-за рубежа приборы обязательно должны проходить пострегистрационные апробации на территории России. Такие тестирования осуществляют различные медицинские учреждения, в том числе и Российская детская клиническая больница, — добавляет собеседница «Известий».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Другим важным методом контроля она называет помповую инсулинотерапию, которая обеспечивает контроль уровня сахара в крови у пациентов с диабетом. Помпа позволяет вводить инсулин в очень маленьких дозах, что значительно снижает количество инъекций, которые пациентам приходилось постоянно делать при использовании шприц-ручек.

Заведующая эндокринологическим отделением Российской детской клинической больницы прогнозирует дальнейшее развитие технологий, вплоть до распространения «умного» инсулина, который в прошлом году разработала международная группа ученых. Он находится в организме в состоянии покоя и начинает действовать только при повышении сахара.

История семьи

О помощи новых технологий в лечении заболевания у детей «Известиям» рассказал Алексей Шмидт из Новосибирской области — отец двух детей с сахарным диабетом. Болезнь диагностировали у его сыновей, младшему в этот момент было всего два года. Мальчик резко похудел, у него отмечалась сонливость и частые походы в туалет. Срочный анализ крови подтвердил страшный диагноз — сахарный диабет в стадии кетоацидоза — острого метаболического осложнения, которое без своевременного лечения может привести к коме.

— Этот день врезался в память: голос врача, сухое заключение, зашкаливающие показатели — и полное ощущение, что жизнь остановилась, – вспоминает Алексей.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По его словам, первые недели после диагноза были самыми сложными: постоянный контроль уровня глюкозы, подсчет углеводных единиц, страх за здоровье сына. Со временем семья научилась жить с заболеванием, переходя от простых глюкометров к более современным системам мониторинга. Благодаря оформлению инвалидности Артем получил право использовать технологии бесплатно.

Осенью прошлого года история повторилась: диабет диагностировали у старшего сына, 14-летнего Елисея. Несмотря на повторный удар, семья уже знала, как действовать.

— Мои сыновья пользуются современной системой, в которой есть многоразовый трансмиттер. Теперь мы следим за уровнем сахара через мобильное приложение, что значительно снижает нашу тревогу за здоровье детей, — рассказывает Алексей.

Кроме того, отмечает он, изменение уровня могут видеть и школьные медработники — для них это актуально, поскольку в учебном заведении пятеро детей с диабетом. Оказание помощи при резком изменении уровня сахара в крови стало проще, как и в целом контролировать болезнь.