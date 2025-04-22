Ушаков сообщил о разговоре Путина и султана Омана о ядерной программе Ирана
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсуждали вопросы, касающиеся иранской ядерной программы. Об этом 22 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
«Мы обсуждали ход переговоров между иранскими представителями и американскими», — сказал он.
Помощник президента добавил, что российская сторона продолжает поддерживать контакт с иранскими представителями по ядерной проблематике.
Также на встрече в узком составе Путин отметил, что Россия и Оман прорабатывают развитие сотрудничества по различным направлениям. По его словам, это касается сферы логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства. В том числе российский президент отметил, что Москва рассчитывает на дополнительные шаги в энергетическом сотрудничестве.
Султан Омана прибыл в Россию 21 апреля. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх 19 апреля сообщал, что в ходе визита султана стороны подпишут 10 соглашений, в том числе о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов.
18 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между США и Ираном. Глава ведомства отметил, что Исламская Республика готова к поиску этой договоренности в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.