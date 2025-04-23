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МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

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Фото: Global Look Press/Sergey Elagin
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ПАО «МТС» запустила в коммерческую эксплуатацию в Республике Коми и Ненецком автономном округе магистральную волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 1250 км на участке Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар и модернизировала вдоль магистрали инфраструктуру мобильной связи, сообщили в пресс-службе компании.

«Долгое время арендованные каналы наземных и спутниковых линий были в Коми единственным решением для оказания услуг связи. Однако с ростом потребления трафика перед нами встала задача создать собственный производительный транспорт для связи региона с федеральной инфраструктурой МТС. Поэтому значимость новой ВОЛС трудно переоценить: жители получают доступ к современным цифровым сервисам и скоростному интернету, а оба региона — импульс в социально-экономическом развитии. Для компании наличие собственной транспортной инфраструктуры позволило сократить операционные затраты, а в долгосрочной перспективе открывает возможности для масштабирования ёмкости, внедрения новых клиентских решений и развертывания сетей следующего поколения», — отметил директор департамента магистральной и мультисервисной сетей МТС Дмитрий Евдокимов.

Теперь Республика Коми и Ненецкий АО с общим населением более 760 тыс. человек интегрированы в единую резервируемую транспортную сеть пропускной способностью до 100 Гб/с, подчеркнули в МТС. Также установлены 16 узлов на транспортной сети DWDM и 19 узлов MBH на опорной мобильной сети от Нарьян-Мара в Заполярье до Кирова в Поволжье. Реализация проекта шла с 2021 года, общая сумма инвестиций компании в проект составила более 880 млн рублей.

В 2025 году МТС планирует достроить в Республике Коми отводы от ВОЛС до узлов транспортной сети и базовых станций.

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