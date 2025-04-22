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Политолог рассказал о выгоде для демократов в случае отставки Маска

Политолог Блохин: при отставке Маска давление на команду Трампа может усилиться
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Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo
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Уход американского миллиардера Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности (DOGE) может привести к тому, что демократы продолжат вынуждать членов команды президента США Дональда Трампа отойти от госслужбы. Об этом 22 апреля «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Газета The Washington Post накануне сообщила, что американский бизнесмен может оставить работу в правительстве. По словам источника газеты, он устал от нападок и критики со стороны демократов. Полномочия Маска в качестве государственного служащего истекают в конце мая, однако пока не известно, будут ли они продлены, сказано в материале.

Эксперт допустил, что отставка главы DOGE может быть воспринята общественностью как успех Демократической партии США, что является имиджевым риском для Трампа.

«Тогда получится, что демократы, хотя у них и нет реальной власти, смогли вынудить Маска уйти с помощью информационно-психологического давления. Если это удастся, они могут этот трюк и дальше повторить», — подчеркнул Блохин.

Он напомнил, что в данный момент под определенным информационным давлением находится и другой член команды Трампа — министр обороны США Пит Хегсет — из-за скандала вокруг чатов в мессенджере Signal.

Тогда получится, что из администрации Трампа уходят или увольняют из-за прессинга со стороны общественности, подчеркнул политолог. При этом американского лидера он назвал толстокожим политиком, на упорство и работу которого подобные события вряд ли окажут сильное влияние.

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По словам эксперта, тот факт, что Маск был допущен к работе в правительстве, вызывает ненависть у демократов.

«Если он уйдет из команды Трампа, разорвется ли эта связь между Трампом и Маском? Я сомневаюсь. Между ними хорошие отношения, Маск — один из главных финансовых доноров Республиканской партии США, поэтому в этом случае он лишится лишь одного — головной боли. Он не будет вынужден заниматься этой бюрократией и отмахиванием от нападок и различных атак со стороны левых», — подчеркнул Блохин.

Политолог заметил, что Маск совершенно ничего не потеряет в случае ухода с государственной службы, однако не исключил влияние подобного события на имидж команды Трампа. Американский лидер может найти другого менеджера для продолжения реформирования государственного аппарата, однако с точки зрения репутационных рисков уход Маска может стать не самым благоприятным событием для политика, заключил он.

1 апреля Трамп допустил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Также он оценил, насколько хорошо Маск справляется с работой, назвав его талантливым парнем.

10 апреля портах Axios сообщил, что демократы из палаты представителей готовят кампанию, которая должна заставить Маска покинуть администрацию Трампа. Портал опубликовал их письмо к американскому президенту, в котором сказано, что они также будут добиваться того, чтобы Маску запретили возвращаться на госслужбу без отказа от участия в деятельности его компаний.

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