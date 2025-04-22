Космический корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС
Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 22 апреля сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
«Космический корабль доставил около 6,7 тыс. фунтов (примерно 3 т. — Ред.) научных исследований и грузов в орбитальную лабораторию в рамках 32-й коммерческой миссии SpaceX по доставке грузов для NASA», — говорится в сообщении на сайте организации.
Уточняется, что автономный полет корабля длился 28 часов, после чего Cargo Dragon пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС.
Cargo Dragon стартовал к МКС днем ранее. На борту грузового корабля находятся как припасы для космонавтов, так и оборудование и материалы для проведения экспериментов.