Освобождение российскими военными Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области может означать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончательный провал «курской авантюры». Бойцы ВС РФ рассказали «Известиям» 22 апреля о ходе операции.

Распространенные кадры освобождения монастыря — главное подтверждение падения последнего крупного укрепрайона ВСУ в Курской области. На видео показано, как пехота грамотно рассредоточивается по территории монастыря, а затем отступающих украинских боевиков «догоняет» огонь артиллерии.

«После падения форпоста ВСУ в Гуево неумолимо быстро начала рушиться оборона противника в Горнали и уже в Сумской области. Наши войска по всей границе создают буферную зону, отодвигая орудия врага дальше от территории России», — рассказывает корреспондент Денис Кулага.

Именно с обстрела и захвата обители Свято-Николаевского монастыря и началось вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Украинский противник собрал там гарнизон примерно из 500 человек, разместив на территории минометные и артиллерийские орудия.

«Работал по ним пулемет, вынудили по нему открыть огонь, двоечками-троечками правильно начали ребята перемещаться, подавили точку противника», — уточнил командир роты с позывным Восток.

Главным вопросом остается судьба ценных реликвий монастыря. Известно, что его центральную святыню — Пряжевскую икону Божией матери — вывезли в Покровский храм во время атаки ВСУ. Где могут находиться остальные ценности — неизвестно.

Сейчас в селе Горналь происходит зачистка территории: военные выявляют и уничтожают оставшиеся отдельные группы ВСУ и одновременно пополняют коллекцию трофеев новыми образцами вражеской техники.

Российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от оккупации ВСУ ранее 22 апреля. Отмечается, что монастырь служил для украинских боевиков военным объектом, на территории которого были размещены артиллерийские установки, пункты управления беспилотниками.

Как рассказал «Известиям» настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин), ВСУ обстреливали Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области до тех пор, пока купол не загорелся и не возник пожар. Он отметил, что храмы в регионе — священные здания, в которых все привыкли только молиться, — были разбиты в первый день наступления ВСУ в Курскую область.