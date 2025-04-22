Патрушев обсудил с главой Херсонской области развитие сельского хозяйства

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел 22 апреля рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Стороны обсудили развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов региона и вопросы экологии.

Так, была затронута тема восстановления садов на территории региона, в частности — плодово-ягодных. Поднимался вопрос и о воссоздании системы орошения. Патрушев обратил внимание на важность качественного проведения весенних полевых работ. По его словам, региону следует контролировать выполнение структуры посевных площадей, а также обеспеченность аграриев финансовыми ресурсами и необходимыми средствами производства.

Также на встрече обсуждалось развитие регионального рыбохозяйственного комплекса, была отмечена необходимость не только повышения объема вылова водных биоресурсов в регионе, но и расширения ассортимента и увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит создавать высокоэффективные производства и новые рабочие места.

Кроме того, Патрушев и Сальдо обсудили итоги реализации национального проекта «Экология» и готовность Херсонской области к мероприятиям нового национального проекта «Экологическое благополучие». Регион принимает участие в четырех федеральных проектах: «Экономика замкнутого цикла», «Вода России», «Сохранение лесов» и «Генеральная уборка». До 2030 года по этим проектам региону запланировано выделение более 2 млрд рублей.

Накануне Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, в ходе которой обсуждались развитие агропромышленного комплекса региона и реализация национальных проектов в области экологии.