Сотрудник энергосетей получили ранения при ударе ВСУ в ЛНР
Сотрудник Кременского мастерского участка энергосетей в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадал после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). 22 апреля об этом сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.
«БПЛА квадрокоптерного типа спикировал на территорию Кременского мастерского участка местных энергосетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Его доставили в городскую больницу.
На месте удара разрушений нет.
14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ восемь раз атаковали российские энергообъекты. В тот день из-за удара боевиков киевского режима без электроснабжения оставалось более 36 тыс. человек в Троицком, Сватовском и Кременском районов ЛНР.