АдГ впервые обошла блок Мерца в рейтинге популярности партий ФРГ

Рейтинг правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг 26% и позволил ей обойти в опросах победивший на выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом 22 апреля сообщил телеканал RTL со ссылкой на опрос социологической службы Forsa.

«АдГ впервые обгоняет Союз <...>. Сейчас это самая сильная политическая сила в Германии с 26%», — говорится в материале.

Уточняется, что рейтинг ХДС/ХСС составляет 25%, а у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 15%. Кроме того, 25% респондентов выразили сомнения в успехе лидера ХДС Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.

Ранее, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в бундестаг. Оппозиционный блок ХДС/ХСС набрал почти 28,6% голосов и одержал победу. Второе место заняла АдГ с 20,8%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг.

8 апреля телеканал NTV сообщил о заключении СДПГ и ХДС/ХСС договора о формировании правящей коалиции в ФРГ. Уточнялось, что участники переговоров достигли принципиальной договоренности по вызывавшим разногласия пунктам будущего коалиционного договора.