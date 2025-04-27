Эксперты дали инвесторам советы по формированию портфеля на длинный горизонт

Стратегия buy & hold, или «купи и держи», — подход, при котором инвестор покупает активы, например акции, и держит их долгие годы. Эксперты «СберИнвестиций» рассказали «Известиям» 23 апреля, почему долгосрочный подход работает даже в эпоху рыночной неопределенности, а также как собрать портфель на длинный горизонт.

По их словам, такая стратегия не требует «чувствовать рынок», но в ней важны дисциплина, терпение и усидчивость. Принцип работает и для отдельных бумаг, и для широких рыночных индексов.

«Важную роль для формирования долгосрочных сбережений играет сложный процент. Это не магия, но работает почти как чудо. Когда инвестор не просто получает доход, а еще и реинвестирует его, вкладывает повторно, эффект начинает нарастать, как снежный ком. Чем дольше работает капитал, тем сильнее его ускорение», — объяснили эксперты.

В пример они привели ситуацию, в которой инвестор, вложив 1 млн рублей под 10% годовых, с учетом реинвестирования получит через 10 лет почти 2,6 млн рублей. Без реинвестирования у него будет только 2 млн рублей.

«Прибыль продолжает работать на инвестора. Поэтому в долгосрочном портфеле именно время становится главным союзником. Ситуации на рынке бывают разными, но, если смотреть на графики индексов за десятки лет, картина меняется. Так, даже с учетом кризисов с конца 1990-х индекс Мосбиржи без учета дивидендов вырос более чем в 50 раз», — отметили аналитики.

Эксперты уточнили, что в центре портфеля, рассчитанного на долгосрочную перспективу, должны быть качественные активы. Это могут быть акции крупных компаний с устойчивым бизнесом и предсказуемыми денежными потоками. Те, кто переживал кризисы и продолжает развиваться. Многие инвесторы выбирают лидеров отраслей, проверенных бренды с понятными драйверами роста.

«Не стоит забывать про диверсификацию. Портфель работает лучше, когда в нем есть и акции роста, и дивидендные бумаги, и облигации. Такой подход снижает зависимость от одной конкретной идеи и дает портфелю устойчивость. А еще — немного валюты и кэша: не для «сидения в деньгах», а чтобы иметь возможность докупить на просадках, не распродавая другие активы», — добавили в «СберИнвестициях».

Кроме того, они подчеркнули, что важно помнить про регулярность: когда взносы происходят автоматически и портфель пополняется независимо от новостей. Имеет значение и дисциплина — нужно проверять баланс хотя бы раз в год, чтобы не допустить перекоса.

Специалисты обратили внимание на то, что стратегия buy & hold подходит тем, у кого есть долгосрочная цель и кто умеет ждать, потому что, чтобы сохранить и приумножить капитал, разумнее не гнаться за моментом, а держаться курса.

«Но важно помнить, что долгосрочные инвестиции неразрывно связаны с фундаментальным анализом. Например, если бизнес теряет конкурентоспособность, меняется макросреда или личные инвестиционные цели инвестора, возможно, бумаги тоже стоит переоценить и слегка скорректировать свою стратегию», — добавили они.

Ранее, 19 апреля, независимый финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал «Известия», что в 2025 году доходность банковских депозитов может превысить 20% годовых. Вложение 1 млн рублей принесет инвестору более 200 тыс. рублей чистой прибыли за год.