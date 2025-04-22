Спикеру парламента Гагаузии запретили выезд из Молдавии на два месяца

Председателю Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрию Константинову запретили выезд из Молдавии на два месяца. Об этом 22 апреля он сообщил новостному порталу Gagauzia24.

«Я несколько раз уже пытался выезжать из Молдовы на лечение, но мне не давали этого сделать. Я написал генеральному прокурору, они мне даже ответа дать не могут. И, чтобы я больше не писал им, они приняли такое решение. Это сфабрикованное, полностью абсурдное дело. Политический беспредел», — сказал Константинов.

Спикер парламента уточнил, что его обвиняют в том, что он якобы мошенническим путем присвоил себе спиртзавод. По словам Константинова, это дело «лопнет в суде».

17 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что власти Молдавии пытаются изолировать ее «из-за страха перед автономией». В тот же день стало известно, что Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов Гуцул, сохранив для нее меру пресечения в виде 30-дневного домашнего ареста.

До этого, 25 марта, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.