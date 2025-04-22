Собаки набросились на мальчика у поликлиники в Краснодаре
В Краснодаре стая собак набросилась на мальчика. Пострадавшему назначили курс прививок от бешенства. Он будет проходить лечение у хирурга.
Как пишет ИА KrasnodarMedia, информация об инциденте, произошедшем 21 апреля в Юбилейном микрорайоне, появилась в местных Telegram-каналах.
Пострадавший рассказал, что около 08:00 он шел в поликлинику. Рядом проехала машина, и собака, которая оказалась между ним и автомобилем, начала агрессивно себя вести. Она набросилась на мальчика, но тот оттолкнул ее ногой. Затем к ней присоединились еще несколько собак.
На выручку пришел водитель автомобиля, стоявшего на парковке. Он долго сигналил и смог распугать стаю. Пострадавший рассказал, что видел пенсионерку, которая подкармливала собак у поликлиники.
Агентство добавляет, что из краевого бюджета на борьбу с бездомными собаками выделили более 27 млн рублей.
Ранее, 18 апреля, сообщалось, что СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Уточняется, что инцидент произошел 15 апреля в поселке Восточный. Группа собак атаковала несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы. В результате нападения пострадавшая получила раны.