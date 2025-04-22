Более 200 памятников привели в порядок в Тульской области к 9 Мая
В Тульской области продолжается уборка мемориальных комплексов и воинских захоронений к празднованию 80-летия Победы. О ходе работ рассказали на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает ТСН24 во вторник, 22 апреля.
Уже привели в порядок 212 памятников. Большего всего объектов — 46 — благоустроили в Туле. Меньше всего (по одному) — в Арсеньевском районе и рабочем поселке Новогуровский.
Ранее «Известия» писали, что около 500 тыс. волонтеров планируется привлечь к мероприятиям, посвященным 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В программе празднований в 2025 году — более 170 событий только на федеральном уровне.