Марианна Максимовская стала генеральным директором «VK Видео»

Журналистка и телеведущая Марианна Максимовская заняла пост генерального директора платформы «VK Видео». Об этом компания VK проинформировала 22 апреля на своем официальном сайте.

«В новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории», — говорится в публикации.

Как указывает пресс-служба компании, Максимовская за свою карьеру создала и запустила много успешных телевизионных продуктов. Уточняется, что их высоко оценили как зрители, так и профессиональное сообщество. В VK выразили уверенность, что новый генеральный директор поспособствует реализации амбициозных проектов и укреплению лидерских позиций «VK Видео» среди российских видеосервисов.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в марте самыми популярными и посещаемыми видеохостингами у пользователей в России стали «VK Видео» и YouTube. На третьем месте по популярности у аудитории следует сервис Rutube.