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Российский ученый пропал во время экспедиции на остров в Каспийском море

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Руководитель Астраханского отделения Русского географического общества (РГО) Петр Бухарицин пропал во время экспедиции на необитаемый песчаный остров Укатный на севере Каспийского моря. Об этом 22 апреля сообщило Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Калмыкия и Астраханской области.

«Сотрудники ведомства принимают участие в поисковых мероприятиях, организованных Каспийской флотилией. Задействованы пограничный корабль и два катера», — сообщила официальный представитель управления Ольга Никешина.

На Укатном Бухарицин возглавлял экспедицию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспийского моря. Уточняется, что ученому 76 лет.

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Ранее, 17 февраля, на Камчатке пропали двое матросов танкера, который прибыл к селу Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов. Сообщалось, что члены экипажа пропали после того, как на лодке от берега попытались доплыть до судна.

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