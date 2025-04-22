Запрет на пиротехнику будет действовать до 12 мая в Красноярском крае
В Красноярском крае до 12 мая будет действовать запрет на использование беспилотников и пиротехники. В местах массового скопления людей в майские выходные начнут работать специалисты с подавителями сигнала, чтобы сбивать беспилотники.
Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на мэрию Красноярска, разрешат использовать лишь пиротехнику первого класса опасности, по техрегламенту Таможенного союза, к которой относятся фонтаны холодного огня, бенгальские огни и хлопушки.
Ранее в Красноярском крае вводили запрет на пиротехнику в период с 31 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. В ограничительные рамки также, как и сейчас, не включили пиротехнику, относящуюся к первому классу опасности.