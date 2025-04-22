В Почта Банке прокомментировали проведенную Счетной палатой проверку

Проверка Почта Банка со стороны Счетной палаты РФ длилась более года, и финучреждение проделало большую работу совместно с органом госаудита. Об этом рассказали «Известиям» 22 апреля в пресс-службе Почты России.

«Были определены ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время. Уже за два года команде Почты России удалось запустить фундаментальные изменения. Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. Почта России продолжает обеспечивать выполнение социальной функции», — заявили в пресс-службе.

Сейчас на площадке правительства идет обсуждение долгосрочной стратегии банка, ее ключевые инициативы разработаны в том числе с опорой на рекомендации Счетной палаты.

Накануне сообщалось, что Счетная палата в своем отчете предлагает правительству поручить Минтруду и Социальному фонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий. Указывается, что такие меры поспособствуют повышению ответственности в части соблюдения сроков доставки пенсий.