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В Москве заменят более 4 тыс. лифтов в жилых домах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В нынешнем году в жилых домах Москвы заменят 4265 лифтов, соответствующий план утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Все новые лифты, которые будут установлены в московских домах, произведены в России, отмечается в сообщении на столичном портале mos.ru.

В общей сложности в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 117 тыс. лифтов — это почти четверть от их общего количества в России.

По состоянию на 2010 год, свыше 17% лифтов в многоквартирных домах Москвы было с превышением срока эксплуатации. В 2011 году правительство столицы запустило масштабную программу по замене лифтового оборудования, с 2015 года эта работа продолжается в рамках региональной программы капитального ремонта.

Всего с 2011 года в жилых домах установили свыше 49 тыс. новых лифтов (42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы), ими пользуются почти четыре миллиона москвичей. С 2018 года в жилом фонде столицы нет лифтов с превышением 25-летнего срока эксплуатации.

«В 2025–2034 годах в рамках региональной программы заменят 50,9 тыс. лифтов, — указывается в материале на mos.ru. — Таким образом, всего за 2011–2034 годы в Москве будет заменено 100,1 тыс. лифтов».

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