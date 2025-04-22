Четверых боевиков ВСУ осудили на сроки до 16 лет за преступления в Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сроки до 16 лет лишения свободы за вторжение на территорию Курской области. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих <...> вооруженных формирований Украины солдат Владимира Добижи, Артема Мироненко, Олега Патабенко и Сергея Козуба. Они признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»)», — написали на сайте Генпрокуратуры.

По данным следствия, вооруженные боевики в 2024 году неоднократно пересекали границу РФ в Кореневском, Суджанском и Глушковском районах Курской области.

«Боевики минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь из боевого оружия, запрещали людям передвигаться, препятствовали их эвакуации», — уточнили в Генпрокуратуре.

По информации СК РФ, 1 октября 2024 года в ходе боевых действий их задержали военнослужащие российской армии.

Таким образом, суд назначил Мироненко наказание в виде 16 лет, Добиже, Патабенко и Козубу —15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима.

18 апреля суд вынес приговор в отношении четырех военнослужащих ВСУ, обвиненных в совершении террористических актов на территории Курской области. Боевики неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям, препятствуя эвакуации гражданского населения.