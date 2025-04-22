Нацпарк «Алханай» в Забайкалье закрыли для туристов

В Забайкалье закрыли для посещения туристов национальный парк «Алханай». Это связано с действием на его территории пожароопасного периода.

В министерстве природных ресурсов края пояснили, что в лесах на территории региона введен режим ЧС регионального уровня, действует и особый противопожарный режим. Таким образом, посещение парка, находящегося на территории Дульдургинского лесничества, ограничено.

В связи с ограничениями принято решение закрыть парк до окончания действия режима ЧС, пишет ИА ChitaMedia.

С начала пожароопасного сезона в Забайкалье зафиксирован рост на 69% возгораний в лесах, при этом наблюдается снижение на 36% палов сухой травы.

По данным на утро 22 апреля в Забайкальском крае действует 51 лесной пожар на площади более 166 тыс. га. Самый крупный бушует в авиазоне в Тунгоченском округе.

Также 21 апреля прошло оперативное совещание по ситуации с природными и лесными пожарами в Забайкалье.

Ранее сообщалось, что в лесах Забайкальского края расставят около 380 фотоловушек для поиска поджигателей. Информация с устройств будет незамедлительно поступать в диспетчерский пункт.