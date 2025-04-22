22 апреля в Новой Третьяковке открылась выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы, сообщила пресс-служба ПСБ, поддержавшего экспозицию.

«В этом году мы празднуем важнейшую дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сменились поколения, и открывшаяся выставка — это дань памяти героям, которую Третьяковская галерея и ее гости отдают при посещении экспозиции. Все мы наследники поколения победителей, которые прославили нашу страну на весь мир, достигли небывалого и защитили не только нашу родную землю, но и многие народы», — заявила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, принимавшая участие в церемонии открытия выставки.

В экспозиции представлены живописные работы, графика и скульптуры, эскизы декораций к спектаклям и кинофильмам, а также редкие фото- и киноматериалы.

По словам организаторов, выставку будет сопровождать культурно-просветительская программа с участием ведущих искусствоведов и историков. В нее включены показы классики отечественного кино о Великой Отечественной войне, публичные лекции об отражении Великой Победы в искусстве, паблик-толки и другие мероприятия.

Выставка будет работать до 9 ноября 2025 года.