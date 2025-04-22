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Эксперт рассказал о проблемах финансовой системы ЕС

Сивопляс: финансовая система ЕС страдает от собственных внутренних противоречий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Криптовалюта не угрожает экономике Евросоюза (ЕС), но ее финансовая система страдает в первую очередь от собственных внутренних противоречий. Таким мнением в беседе с «Известиями» 22 апреля поделился начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что щедрая поддержка президентом США Дональдом Трампом американского сектора криптовалют может вызвать «финансовую инфекцию», которая взорвет европейскую экономику. Об этом говорится в газете Politico.

«Это заявление — скорее политический жест, чем обоснованный аналитический довод. Криптовалюта не является врагом традиционных финансов и тем более не способна «взорвать» экономику Евросоюза. Это лишь технологическое развитие, с которым необходимо научиться грамотно взаимодействовать», — заявил Сивопляс.

По его словам, настоящие проблемы Европейского союза обусловлены внутренними дисбалансами. В 2024 году рост ВВП еврозоны составил всего 0,5%, что является одним из самых низких показателей за последние десять лет. В некоторых странах инфляция продолжает оставаться высокой, а регулирование криптовалютного рынка остается фрагментарным, что затрудняет масштабирование бизнеса.

В то же время США активно осваивают цифровые активы.

«Более 52% американских институциональных инвесторов увеличили долю криптовалют в портфелях. Крупные банки внедряют блокчейн, а регуляторы работают над едиными правилами. Европа же рискует отстать», — подчеркнул эксперт.

Он убежден, что цифровые активы способны укрепить экономику ЕС, поскольку криптовалюта не является заменой фиатной валюты, а представляет собой дополнение к существующей финансовой системе. Она способствует ускорению платежей, снижению комиссий и повышению финансовой доступности. Важно лишь понять, готова ли Европа к изменениям или будет продолжать искать причины своих проблем во внешних факторах.

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Ранее, 7 апреля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям» об экономических потерях Европейском союзе после отказа от энергоресурсов РФ. По его словам, экономическая ситуация в ЕС продолжает ухудшаться из-за отказа от российских энергоресурсов. Реальные потери ЕС значительно превышают официальные оценки.

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