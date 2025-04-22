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Настоятель рассказал подробности атак ВСУ на Горнальский монастырь

Настоятель Питирим: ВСУ стреляли по храму до тех пор, пока купол не загорелся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области до тех пор, пока купол не загорелся и не возник пожар. Об этом 22 апреля рассказал «Известиям» настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин).

Он добавил, что при наступлении российские военные нацеливались в основном на административные и хозяйственные постройки, в которых скрывались украинские боевики, но никогда не атаковали даже разрушенные храмы.

«Наши храмы, для нас священные здания, в которых мы молились, были разбиты в первый день наступления ВСУ в Курскую область. А когда наши вооруженные силы освобождали обитель и выбивали оттуда ВСУ, то они старались всячески избегать каких-либо обстрелов даже порушенных храмов», — поделился настоятель.

Он также опроверг появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о якобы существовании подземного хода под монастырем, который ведет в Сумскую область Украины.

«За четверть века мы не обнаружили никакого подземного хода. Я думаю, что это не более чем какая-то сказка или миф», — отметил Плаксин.

Он также пояснил, что монастырь примерно на 200 м возвышается над рекой и расположен в холмистой местности, поэтому в таких условиях прокопать тоннель практически невозможно. Кроме того, настоятель игумен Питирим выразил надежду, что в ближайшее время можно будет осмотреть состояние монастыря на степень разрушений и впоследствии вернуться в обитель.

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Ранее в этот день российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от оккупации ВСУ. Отмечается, что монастырь служил для украинских боевиков военным объектом, на территории которого были размещены артиллерийские установки, пункты управления беспилотниками.

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