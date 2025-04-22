На Украине сообщили об участии своего кардинала в выборах папы римского
Украинский кардинал Николай Бычок впервые примет участие в выборах на пост папы римского, которые завершатся 20 мая 2025 года. Об этом 22 апреля сообщил украинский религиовед Александр Саган в эфире «Новости.LIVE».
Он уточнил, что, скорее всего, новым понтификом изберут представителя Европы.
В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» отмечает, что Бычок представляет Австралию и является самым молодым кардиналом католической церкви.
Накануне газета The New York Times назвала семь основных кандидатов на пост следующего папы римского. Отмечается, что, по мнению экспертов, единого фаворита в борьбе за статус понтифика сейчас нет.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Отмечается, что он скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. Он уточнил, что понтифик впал в кому, после чего случился необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.