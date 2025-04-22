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СМИ сообщили о согласии Японии на передачу разведданных ГУР Украины

Intelligence Online: Япония впервые передаст ГУР Украины спутниковые данные
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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Япония будет передавать Главному управлению разведки (ГУР) МО Украины спутниковые снимки для получения разведданных. Об этом 22 апреля сообщил портал Intelligence Online.

«После отправки спутников в начале этого года Япония согласилась предоставить украинским разведчикам геопространственные данные. Это новый шаг для Японии», — говорится в публикации.

Киев будет получать снимки и разведывательные данные от института iQPS. Последний имеет пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой, сообщает «Газета.ru».

Прикрытая информация: каких разведданных США лишилась Украина
И как это скажется на боеспособности ВСУ

18 апреля газета The Washington Post сообщила, что Украина не сможет продержаться более двух недель в конфликте с Россией без поддержки американских разведывательных данных. Согласно данным издания, без спутниковой разведки США Украина не в состоянии предсказать атаки России с использованием ракет, беспилотников или других средств.

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