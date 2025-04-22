СМИ сообщили о согласии Японии на передачу разведданных ГУР Украины
Япония будет передавать Главному управлению разведки (ГУР) МО Украины спутниковые снимки для получения разведданных. Об этом 22 апреля сообщил портал Intelligence Online.
«После отправки спутников в начале этого года Япония согласилась предоставить украинским разведчикам геопространственные данные. Это новый шаг для Японии», — говорится в публикации.
Киев будет получать снимки и разведывательные данные от института iQPS. Последний имеет пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой, сообщает «Газета.ru».
18 апреля газета The Washington Post сообщила, что Украина не сможет продержаться более двух недель в конфликте с Россией без поддержки американских разведывательных данных. Согласно данным издания, без спутниковой разведки США Украина не в состоянии предсказать атаки России с использованием ракет, беспилотников или других средств.